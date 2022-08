Russia, un rapper e un uomo d'affari vogliono riaprire cento store Starbucks: "Lo faremo in 2 mesi"

La coppia formata dal rapper Timur Yunusov (Timati) e dall'uomo d'affari Anton Pinsky intende riaprire nei prossimi due mesi, in Russia, circa 100 caffetterie che prima appartenevano a Starbucks. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Tass, è Oleg Eskindarov, presidente della holding Sindika. “Ora abbiamo un primo obiettivo che è quello di aprire il più possibile tutte le caffetterie che erano detenute da Starbucks. Erano 130. Speriamo di essere in grado di aprire circa un centinaio di strutture. Questo è il nostro compito per i prossimi due mesi” ha detto Eskindarov. Le attività della catena di caffè americana Starbucks erano state precedentemente acquisite in partnership da Timati e da Pinsky.