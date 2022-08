Ancora disagi per chi vola con Ryanair: sciopera il personale di cabina

Per la terza volta tornano ad incrociare le braccia i dipendenti dell'equipaggio di cabina di Ryanair a causa di sciopero proclamato dai sindacati Uso e Sitcpla per il rifiuto della compagnia aerea, tra le più note per i viaggi low cost, di negoziare un nuovo accordo collettivo.

Saranno 1.600 i lavoratori delle società Ryanair, Crewlink e Workforce a scioperare 24 ore su 24 dal lunedì al giovedì: nelle prime due settimane lo sciopero interesserà 1,04 milioni di passeggeri, con una media di 130.600 viaggiatori al giorno. Il nuovo fermo si aggiunge alle interruzioni di fine giugno e per gran parte di luglio da Uso e Sitcpla che hanno causato cancellazioni e ritardi negli aeroporti. Lo sciopero durerà fino all'inizio di gennaio, periodo in cui si muove un gran numero di turisti.