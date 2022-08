Salgono a 75 i simboli ammessi dal Viminale

Saranno 75 i simboli che gli elettori italiani potranno trovare sulla scheda il 25 settembre nell'appuntamento con le elezioni politiche anticipate. Lo ha deciso il ministero dell'Interno dopo la presentazione delle integrazioni delle liste bocciate in un primo momento. Il 14 agosto erano stati presentati 101 contrassegni: il Viminale ne aveva subito ammessi 70, ne aveva 'bocciati' 14 e, come prescrive la norma, aveva concesso 48 ore agli esponenti di 17 sigle per presentare integrazioni. Di queste ultime, cinque sono state per così dire 'ripescate'. Si tratta di Palamara oltre il sistema, Peretti-liberazione democrazia cattolica liberale, Partito federalista italiano, Popolo partite Iva, Italia s'è desta.