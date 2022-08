Salgono le borse europee cala la fiducia sull’economia tedesca

L’ulteriore calo dell’indice Zew, che misura la fiducia sull’economia tedesca, ha fatto perdere terreno ai listini europei che rimangono comunque positivi. Milano sale dello 0,22%, portando oltre il 2,5% il guadagno in questo mese di agosto. Rialzi fino al mezzo punto percentuale anche per Londra, Parigi e Francoforte. Sul listino di Piazza Affari in evidenza Leonardo e A2a che crescono oltre il 2%. Tonfo invece per Amplifon (-7,94%), per i segnali negativi che arrivano sul versante degli apparecchi acustici.

Nuovi record per il prezzo del Gas naturale. La quotazione ad Amsterdam schizza a 232 euro al megawattora sui problemi di distribuzione, legata all’estate torrida, e di approvvigionamento dalla Russia.

Tende invece a rimanere sotto i valori di inizio guerra il petrolio. Le quotazioni del Brent del Mare del Nord, a 94 dollari al barile, riflette i timori di rallentamento dell’economia.