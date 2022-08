Sbarchi senza sosta: oltre un migliaio i migranti arrivati in Sicilia e Calabria nelle ultime 48 ore

Non si arresta l'ondata di sbarchi sulle nostre coste. Oltre 200 persone sono approdate a Lampedusa a bordo di un barcone. Si tratta del tredicesimo sbarco registrato nella giornata di ieri che ha fatto salire a 394 il numero delle persone arrivate. Poco prima sono stati avvistati e soccorsi due barchini con 10 e 15 tunisini. Le imbarcazioni risultano partite da Sfax e Chebba in Tunisia. Dall'hotspot che, nel primo pomeriggio, ospitava 780 persone è in corso il trasferimento di 430 ospiti e l'imbarco sul traghetto Pietro Novelli.

Un barchino con 10 persone a bordo è stato invece intercettato dalla Guardia di finanza a poche miglia dalle coste dell'isola. Tra loro anche una donna e due minori. Arrivano, invece, dalla Tunisia i 24 migranti, tra cui una donna e cinque minori, giunti poco dopo. Lo sbarco numero 14 ha condotto sull'isola 61 persone originarie del Bangladesh, lo stesso Paese da cui arrivano i 112 migranti sbarcati successivamente al molo Favaloro. Tra loro, tutti uomini, anche siriani ed egiziani. Gli ultimi a raggiungere l'isola sono stati 15 tunisini, tra cui 3 minori non accompagnati. Salgono così a 408 i migranti giunti sull'isola dalla mezzanotte.

Serie di sbarchi di migranti anche in Calabria in meno di 48 ore. Secondo i dati dell'ufficio immigrazione della questura di Crotone, che ha proceduto alle operazioni di identificazione dei migranti, in un giorno e mezzo sono giunte 660 persone (289 venerdì e 371 sabato) provenienti quasi tutte dall'Afghanistan, Iran ed in parte da Siria ed Egitto. Secondo le prime testimonianze raccolte i migranti sarebbero partiti dalle coste turche tra il 7 e l'8 di agosto. Tutte le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. I profughi, dopo le procedure di rito, sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese.

Settanta persone sono alla deriva nella zona di ricerca e soccorso di Malta, a sole “25 miglia nautiche della Sar italiana”. E' l'allarme lanciato da Alarm Phone che in un tweet parla di “una persona morta a bordo" e di altre che “stanno soffrendo perché non hanno cibo e anche il carburante è finito. Chiediamo urgentemente di salvare il gruppo per evitare una tragedia notturna”.