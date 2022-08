Scambi di artiglieria in Siria: esercito Usa risponde a lancio di razzi nel dopo raid americano

L'esercito statunitense ha risposto al lancio di razzi nel nord-est della Siria, uccidendo "due o tre sospetti militanti sostenuti dall'iran che hanno effettuato uno degli attacchi": lo ha reso noto il comando dell'esercito americano per il Medio Oriente. "Le forze statunitensi hanno risposto al lancio di razzi distruggendo tre veicoli e l'attrezzatura utilizzata per il lancio" ha dichiarato il comando in un comunicato. I razzi erano stati sparati contro il Mission Support Site Conoco e vicino al Mission Support Site Green Village. Almeno un militare americano era rimasto ferito in maniera lieve.

Le nuove violenze sono arrivate il giorno dopo che il presidente Joe Biden ha autorizzato gli attacchi aerei statunitensi in Siria contro un deposito di munizioni e altre strutture utilizzate da gruppi affiliati al corpo d'élite delle Guardie rivoluzionarie iraniane.

La tensione dunque non si allenta, nonostante gli sforzi diplomatici tra Teheran e l'Occidente per cercare di salvare l'accordo nucleare del 2015 stipulato dall'Iran con le principali potenze.