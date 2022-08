Sciopero dei portuali in Gran Bretagna, anche in surf

Gli scioperi scaglionati stanno bloccando via via le principali attività della Gran Bretagna. Dopo i ferrovieri, da domenica scorsa stanno incrociando le braccia i portuali, i cosiddetti “Gilet Rossi”. Bloccato Felixstowe è il più grande porto merci del Regno Unito.

Quasi 2.000 lavoratori del porto - 150 km a nord-est di Londra - hanno iniziato il 21 agosto uno sciopero di otto giorni, chiedendo il rinnovo contrattuale e l'aumento degli stipendi, fermi da anni. L'offerta di un 8 per cento di aumento mensile non ha soddisfatto i lavoratori: “Se la trattativa continuerà così, siamo pronti a scioperare fino a Natale”, dicono i Gilet Rossi, che intanto trovano il modo di passare il tempo come questo ragazzo che si è fatto un giro in mare sventolando la bandiera del sindacato.