Scontro tra un gommone e un motoscafo sul lago Maggiore: 5 feriti, uno è grave

Incidente d'acqua sul lago Maggiore nella serata di oggi. Vigili del fuoco, elisoccorso, ambulanze e forze dell'ordine sono intervenuti in seguito a uno scontro tra due imbarcazioni avvenuto nel tratto di lago tra Lesa, sulla sponda novarese e Ranco, su quella varesina. In seguito all'impatto, che ha coinvolto un gommone e un motoscafo, alcune persone sono finite in acqua.

Non ci sarebbero comunque stati incendi a bordo dei due natanti, anche se lo scontro è stato piuttosto violento. Sul lungolago di Ranco sono arrivate quattro ambulanze e due automediche; in acqua oltre agli uomini del soccorso acquatico dei vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, la guardia costiera e le pattuglie dei carabinieri. Sul posto è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso. Sono nove le persone coinvolte nell'incidente.

A bordo dei due natanti risultavano infatti rispettivamente due persone sul gommone (entrambe illese) mentre sulla barca si trovavano sette persone tra cui quattro minorenni, tra cui un bimbo di due anni: cinque in tutto i feriti che si registrano al momento, le cui condizioni sono ancora in corso di valutazione. Ci sarebbe almeno un ferito grave: infatti per una delle persone coinvolte è stato disposto il rientro in ospedale in codice rosso.