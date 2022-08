Scoperto un nuovo virus di origine animale in Cina: 35 persone contagiate

Un nuovo virus ha infettato 35 persone in Cina, nelle province di Shandong (Cina orientale) e dell’Henan (Cina centrale).

Si chiama Langya virus (LayV), del genere henipavirus, ed è stato identificato nei tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno.

Questa infezione, come emerge dallo studio condotto da scienziati di Cina e Singapore e pubblicato New England Journal of Medicine, potrebbe provenire da animali e provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse, ma può anche compromettere la funzionalità epatica e quella renale.