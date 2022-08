Seduta negativa per le borse, sale il rendimento dei Btp decennali

I dati sull’inflazione che è tornata a crescere in Europa ad agosto, il nervosismo sui prezzi delle materie prime, e la paura di un ciclo recessivo all’orizzonte sono i fattori che potrebbero spingere la Banca Centrale Europea ad alzare più repentinamente i tassi. In questo clima gli investitori hanno preferito alleggerire le posizioni sull’azionario. Complice l’avvio debole di Wall Street (Dow Jones e Nasdaq pressoché invariati alle 17 e 30 ora italiana) Milano ha ceduto l’1 e 22%, in linea con Parigi, -1,37%. Londra e Francoforte hanno lasciato sul terreno poco meno di un punto percentuale. Forti vendite sui titoli energetici, dopo che Eni ha ricalcolato a 1,4 miliardi di euro quanto deve allo stato per gli extraprofitti. In altalena il prezzo del gas, che ad Amsterdam è indicato a 242 euro al megawattora. Vendite anche sui nostri Btp decennali, il cui rendimento è salito al 3,87%.