“Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò tale, perché non si sa mai”. Così Serena Williams a chi le ha chiesto del suo possibile ritiro dai campi da tennis.

Riposta “vaga” per la campionessa americana di 40 anni che ha spiegato in una intervista per Vogue che era "pronta" a concentrarsi sulla sua vita privata", senza specificare quando.

La Williams intanto si è qualificata al secondo turno degli Us Open battendo in 6-3 6-3 la 27enne montenegrina Danka Kovinic.