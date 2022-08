Si perdono durante un'escursione in montagna, a 3.000 metri. Salvati due ragazzi di 15 e 16 anni

Disavventura a lieto fine per due ragazzini di 15 e 16 anni durante una gita in montagna, in Trentino.

Stavano rientrando da un'escursione in alta quota da cima Cop di Breguzzo (Val di Breguzzo), quando i due hanno perso la traccia del sentiero mentre si trovavano a circa 3.000 metri di altezza, finendo in una zona impervia in mezzo alle rocce. Impossibile per i due ragazzi proseguire in autonomia. E così hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze.

Il tecnico di centrale del soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha imbarcato a bordo un operatore della stazione valle del Chiese. Una volta in quota e individuati i due giovanissimi, l'elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con una calata in corda doppia di circa 10 metri: il soccorritore ha raggiunto i due ragazzi e li ha messi in sicurezza. Illesi, sono stati recuperati a bordo dell'elicottero con il verricello e trasferiti a Breguzzo.