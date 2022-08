Jannik Sinner è stato sconfitto da Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento americano, il tennista azzurro (numero 12 del ranking) si è arreso al canadese (numero 9) in tre set: 2-6, 7-6, 6-1. Una sconfitta amara per l'altoatesino che non ha sfruttato due match point nel secondo set.