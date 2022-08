Sotto controllo l'incendio a Pantelleria. Protezione Civile: scenario doloso

Il vento è calato e anche le fiamme, “il peggio sembra passato”. Così il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, fa il punto della situazione sull' incendio che nel tardo pomeriggio di ieri ha devastato molti ettari di macchia mediterranea e si è esteso in una zona collinare appena alle spalle di Cala Cinque Denti. Due i focolai (uno a Gadir, l'altro a Kamma), che di fatto hanno quasi tagliato in due l'isola, diffondendosi con rapidità anche per il forte vento di scirocco. Non risultano feriti "ma soltanto tanta paura", dice il sindaco. “L'incendio ha lambito case e colpito diversi canneti, così alcune abitazioni hanno riportato danni indirettamente”, spiega Campo, aggiungendo che "nella notte una trentina di persone sono state messe al sicuro per precauzione via mare e diciotto di loro sono stati ospitati dal Comune.

Da questa mattina "due Canadair sono già al lavoro per spegnere gli ultimi focolai in una zona dopo è difficile operare da terra. Il vento è calato e anche le fiamme, il peggio sembra passato", aggiunge Vincenzo Campo. Resta "il forte dubbio" che il rogo "abbia origine dolosa", perché, spiega, è "partito da due punti distanti tra loro centinaia di metri". Campo auspica che "a Pantelleria, come nel 2016, la natura possa coprire l'accaduto e si scoprano i 'fenomeni' di questo atto indegno". Per fronteggiare le fiamme i vigili del fuoco e forestale sono stati al lavoro tutta la notte. È stato richiamato personale in servizio e attivato l'intervento anche del distaccamento aeroportuale. Sull'isola è stata trasportata una squadra dall'aeroporto di Trapani Birgi da un elicottero dell'aeronautica, mentre altro personale con mezzi al seguito è stato imbarcato per raggiungere l'isola via mare.