Spagna, crolla il palco del festival: 1 morto e almeno 40 feriti a causa del forte vento

Un ragazzo di 21 anni è rimasto ucciso e ci sarebbero, secondo il quotidiano El Pais, almeno 40 feriti, per il crollo del palco di un festival in Spagna, a causa del forte vento. E' successo al Medusa Festival, un'enorme manifestazione di musica elettronica che si tiene per sei giorni nella città di Cullera, sulla costa orientale iberica. Dei feriti, tre avrebbero subito gravi traumi. All'evento fino a lunedì era prevista la partecipazione di 320mila giovani.