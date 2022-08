Spagna, il poster contro il bodyshaming è un boomerang: una modella denuncia

La campagna contro il bodyshaming del governo spagnolo non è andata come avrebbe dovuto. La modella inglese Sian Green-Lord, in una storia pubblicata su Instagram, accusa l'esecutivo guidato da Sanchez di aver utilizzato senza permesso una sua foto e di averla modificata “cancellando” la sua gamba artificiale.

Nel poster, creato dall'artista Arte Mapache e voluto dalla ministra delle pari Opportunità, si vedono cinque donne di diverse corporature, età ed etnie sulla spiaggia, mentre una didascalia recita: “L’estate è anche nostra”.

Nella foto, Sian Green-Lord appare all'estrema sinistra con indosso un costume da bagno con motivi floreali. Tuttavia, nell'immagine originale postata sulla sua pagina Instagram la modella è vestita di bianco e ha una protesi alla gamba.

“Non so nemmeno come spiegare la quantità di rabbia che provo in questo momento... Sto letteralmente tremando. Sono furiosa", ha dichiarato. "Una cosa è usare la mia immagine senza il mio permesso, ma un'altra è modificare il mio corpo, il mio corpo con la mia gamba protesica... Non so nemmeno cosa dire, ma è assolutamente sbagliato."

Sian Green-Lord ha perso una gamba dopo essere stata investita da un taxi che aveva perso il controllo nel 2013. Prima di lei un'altra modella britannica, Nyome Nicholas-Williams, si era riconosciuta in una delle donne presenti nel manifesto e anche in questo caso non era stata avvisata.

La creatrice della campagna – Arte Mapache – si è scusata per l'utilizzo indebito delle foto e ha annunciato di voler dividere il guadagno con tutte le persone coinvolte nella tanta discussa immagine. Ha aggiunto che non aveva mai avuto intenzione di "abusare" delle immagini delle modelle e aveva solo cercato di dimostrare quanto fossero state di ispirazione.

Il governo spagnolo non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.