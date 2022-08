Seconda vittoria per il Settebello: 18-8 con la Georgia

Seconda uscita e seconda vittoria per il Settebello ai Campionati europei maschili di pallanuoto, in scena a Spalato, in Croazia. La Nazionale azzurra, allenata da Sandro Campagna, dopo il facile successo al debutto contro la Slovacchia (per 21-9), ha piegato oggi la Georgia per 18-8. Questi i parziali: 4-1, 5-2, 6-4, 3-1.

Per l'Italia poker di Alesiani, tripletta di Di Somma, doppiette di Cannella, Di Fulvio, Marziali e Renzuto e reti di Bruni, Damonte e Fondelli.

Gli azzurri del ct Sandro Campagna sfideranno venerdì il Montenegro (alle 19) nell'ultimo match del Girone A di questa rassegna continentale, decisivo per il primo posto nel raggruppamento e quindi per l'accesso diretto ai quarti di finale. L'Italia, vice-campione del mondo, ha vinto tre volte i Campionati europei, nel 1947, nel 1993 e nel 1995, e non sale sul podio continentale dal terzo posto di Budapest 2014.