Facile debutto per il Settebello ai Campionati europei di pallanuoto di Spalato in Croazia. Oggi pomeriggio alla 'Spaladium Arena' gli azzurri di Alessandro Campagna hanno nettamente sconfitto la Slovacchia per 21 a 9 (parziali: 6-3, 6-2, 4-2, 5-2).

Cinque reti per Edoardo Di Somma. L'Italia inserita nel gruppo A tornerà in acqua mercoledì 31 alle ore 17 contro la Georgia.