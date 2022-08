Sparatoria a Pescara, un morto e un ferito grave

E' di almeno un morto il bilancio provvisorio della sparatoria di stasera davanti ad un bar di Pescara: a terra oltre la zona recintata dalle forze dell'ordine si vede un lenzuolo che copre un corpo. Secondo quanto si è saputo un ferito grave è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino.

I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Pescara in un bar all'angolo tra via Ravasco e la Strada Parco. L'aggressore sarebbe in fuga, sembra sia a bordo di una moto. Sul posto sono presenti 118 e polizia. L'area è stata transennata.

Il ferito è in gravissime condizioni perché sarebbe stato raggiunto da uno o più colpi al volto. Il personale sanitario si sta organizzando per sottoporlo d'urgenza ad intervento chirurgico. Tra i primi a lanciare l'allarme è stato un dipendente del Bar del Parco, locale dell'aggressione, che si è nascosto sotto a un tavolo e ha contattato il 118 parlando sottovoce. Ora è caccia agli aggressori che sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter.