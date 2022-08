Hollywood piange Nichelle Nichols che lottò contro i pregiudizi razziali. L'elogio di Biden

Il ruolo ricoperto nella iconica serie dal 1966 al 1969 ha regalato alla Nichols una posto d'onore per tutta la vita tra i fan di Star Trek, noti come 'Trekkers' e 'Trekkies'. Le è anche valso riconoscimenti per aver contribuito con il suo personaggio a rompere la barriera dei pregiudizi razziali negli Usa e nel mondo impersonando una donna, 'nera' in un momento in cui entrava nel vivo la battaglia per i diritti civili degli afroamericani. Celebre lo storico bacio interrazziale sullo schermo con il co-protagonista William Shatner, che interpretava il capitano Kirk.

Tra coloro che hanno reso omaggio a Nichols c'è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che l'ha elogiata come una "pioniera del palcoscenico e dello schermo che ha ridefinito ciò che è possibile per i neri americani e le donne. Con una dignità e un'autorità determinanti, ha contribuito a raccontare una storia centrale che ha reinventato le ricerche e le scoperte scientifiche''.

Ricordando anche che Nichols era nel team di 'Woman in Motion', un film documentario del 2021 che metteva in evidenza i suoi sforzi per aiutare a reclutare persone di colore per lavorare per la Nasa, Biden ha concluso ricordando che l'attrice: ''Ha continuato questa eredità lavorando con la Nasa per consentire a generazioni di americani di ogni estrazione di raggiungere le stelle e oltre".

"La nostra nazione sarà per sempre in debito con artisti stimolanti come Nichelle Nichols, che ci hanno mostrato un futuro in cui unità, dignità e rispetto sono pietre miliari di ogni società".