Taiwan: due navi da guerra americane hanno attraversato lo Stretto

E' la prima volta che accade dall'inizio delle manovre militari che la Cina ha condotto vicino all'isola, in un crescendo di tensione tra Usa e Pechino. Due navi da guerra americane sono passate attraverso lo Stretto di Taiwan: ad annunciarlo oggi la Marina degli Stati Uniti: questo passaggio "dimostra l'impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica libera e aperta", così in un comunicato stampa della marina americana.

Le navi da guerra Usa, e in alcune occasioni quelle delle nazioni alleate come Gran Bretagna e Canada, hanno regolarmente navigato attraverso lo stretto negli ultimi anni, suscitando la rabbia di Pechino. La Cina, che rivendica Taiwan come proprio territorio, ha lanciato esercitazioni militari vicino all'isola dopo la visita di Pelosi all'inizio di agosto e tali esercitazioni non si sono da allora interrotte.