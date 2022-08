Tempeste, aurore e anelli: dal Webb telescope immagini di Giove senza precedenti

Il James Webb Space Telescope (JWST) rivela immagini di Giove senza precedenti. Scattate lo scorso luglio, le immagini del pianeta più grande del Sistema solare mostrano aurore, tempeste giganti, lune e anelli con un dettaglio che gli astronomi hanno descritto come "incredibile".

“È veramente notevole come si possano vedere tanti dettagli di Giove nella stessa immagine: gli anelli, piccoli satelliti e persino delle galassie”, ha commentato l'astronoma planetaria Imke de Pater, professoressa emerita dell'Università della California, che ha svolto un ruolo chiave nel progetto.

Le due foto appena pubblicate sono state scattate dal Web Telescope attraverso la fotocamera a infrarossi (NIRCam) e poi rimappate artificialmente nello spettro visibile, poiché la luce infrarossa non è visibile all'occhio umano.

"Non abbiamo mai visto Giove in questo modo. È tutto abbastanza incredibile", ha detto de Pater, "Non ci aspettavamo davvero che fosse così bello, ad essere onesti", ha aggiunto.

La Nasa ha spiegato che la foto a campo largo è stata creata dall'unione di diverse immagini del telescopio: le aurore si estendono ad alte quote sia sopra il polo settentrionale sia su quello meridionale di Giove.

"Webb può vedere Giove insieme ai suoi deboli anelli - si spiega sul sito Nasa - la cui luce è un milione di volte più debole di quella del pianeta. Vede inoltre due minuscole lune chiamate Amaltea e Adrastea. E quelle macchie sfocate sullo sfondo dell'immagine sono verosimilmente galassie che fanno 'photobombing'”.