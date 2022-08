Tennis, Sinner eliminato agli ottavi dell’Atp di Montreal

Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi del turno Atp di Montreal. Il 20enne altoatesino, n.12 al mondo e settimo favorito del seeding, ha ceduto dopo un’ora e 24 minuti di gioco per 6-2 6-4 allo spagnolo Pablo Carreno Busta. Sinner era arrivato agli ottavi battendo dopo oltre due ore di gioco il francese Adrian Mannarino, n.70 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

Non ce l’ha fatta Camila Giorgi. A Toronto agli ottavi è stata sconfitta in rimonta per 3-6 6-0 7-5 dopo quasi due ore dalla statunitense Jessica Pegula.