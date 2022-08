Tensioni Usa-Cina, Borse in calo

Giornata negativa per le borse, condizionata dalle tensioni tra Cina e Usa dopo la visita della speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, a Taiwan. In Europa Milano cede lo 0,35%, in linea con Parigi e Francoforte. A Wall Street il DJ perde oltre lo 0,4%, il Nasdaq sale lievemente. Il petrolio Brent chiude a 101 dollari al barile, in attesa dell'incontro dei Paesi produttori dell'Opec+, in programma domani. In Europa prosegue invece il rialzo del prezzo del gas, a 203 euro al mhw. A Piazza Affari vendite Su Saipem - 4% e Eni -2,2%, giu' anche Campari e Moncler, bene Iveco +2,78% e Banco Bpm +2,55%. Spread stabile ma il rendimenti decennale torna sopra il 3%.