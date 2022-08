Teramo, morta la ciclista 22enne investita da autista ubriaco: l'auto non era assicurata

È morta Flavia Di Bonaventura, 22 anni, investita da un'auto a Roseto degli Abruzzi (provincia di Teramo) mentre rincasava assieme a due amici in bicicletta: la notte tra domenica e lunedì stavano tornando a casa quando un automobilista di 34 anni li ha travolti. Il conducente della vettura è stato trovato positivo all'acol test e gli è stata ritirata la patente. L'auto non risulta assicurata.

È successo intorno alle 4 del mattino, lungo la statale Adriatica e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. Il primo a fermarsi per prestare soccorso è stato proprio il 34enne, la cui posizione ora è al vaglio della procura di Teramo.

E' lutto nella città di Roseto, dove il comune ha annullato ogni evento estivo in programma ed i cittadini si sono riuniti in piazza per una veglia notturna.

La giovane vittima è nipote di un pittore molto noto, Riccardo Celommi, da cui aveva ereditato la passione per l'arte e il talento: studiava all'Accademia di Belle Arti di Roma.

L'incidente lungo la statale Adriatica presso Scerne di Pineto, nei pressi della rotonda della zona industriale: si tratterebbe di un tratto dove manca un ponte pedonale e che in paese viene descritto come "pericolosissimo".

Sono ancora ricoverati i due amici ventenni che erano con lei, e rimasti feriti nell'impatto con l'auto.