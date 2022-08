Texas, la siccità fa emergere impronte di dinosauri

Grandi impronte di dinosauri risalenti a circa 113 milioni di anni fa sono apparse sul fondo del fiume Paluxy, situato nel Dinosaur Valley State Park, nella contea di Somervell, in Texas.

La siccità e la conseguente diminuzione del livello dell’acqua che sta interessando lo stato americano, hanno permesso di individuare le tracce degli animali normalmente ricoperte dall’acqua o dai sedimenti di fango.

“In questo momento, a causa delle condizioni del fiume molto basse, si vedono più tracce che in condizioni normali“, hanno affermato i funzionari del parco statale ai media locali. ”Ora è un ottimo momento per visitare il parco!“, hanno affermato gli addetti sottolineando come la siccità rappresenti un’occasione unica per ammirare le impronte.