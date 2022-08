E' morto Tim Page, fotografo "folle" della guerra del Vietnam. Ispirò Coppola per "Apocalypse Now"

Ha attraversato il fronte in motocicletta ed è salito su elicotteri militari. Ha vissuto e raccontato la guerra in modo tanto personale e particolare da essere di ispirazione per il regista Francis Ford Coppola per il personaggio del fotografo di guerra drogato e amante del rischio interpretato da Dennis Hopper nel film del film "Apocalypse Now” (1979).

Si racconta che, nel 1975 il cofondatore della rivista "Rolling Stone", Jann Wenner, volle inviare il giornalista Hunter S. Thompson a coprire gli ultimi giorni della guerra del Vietnam con Page. Thompson, noto per il suo dilagante uso di droghe e l'amore per le armi, rifiutò l'offerta, definendo Page troppo selvaggio persino per lui.

Nel 1966, dopo che una granata esplose vicino a Page, fu portato in ospedale dal suo più caro amico in Vietnam, il fotografo Sean Flynn, figlio della star del cinema Errol Flynn. Frammenti della granata furono estratti dal volto di Page. L'anno successivo, dopo che una motovedetta era affondata sotto di lui e il suo capitano era stato ucciso, Page lasciò il Vietnam per curarsi. Dopo la guarigione delle ferite, coprì la Guerra dei Sei Giorni arabo-israeliana prima di tornare in Vietnam nel 1968.

Nell'aprile del 1969, mentre era in missione per "Time" e "Life", Page era a bordo di un elicottero atterrato per soccorrere soldati americani feriti. Seguì un sergente che scendeva dall'elicottero per raccogliere i feriti. Il sergente calpestò una mina terrestre e perse entrambe le gambe. Page fu colpito sopra l'occhio destro da una scheggia che gli entrò nel cervello. Riuscì a cambiare l'obiettivo della sua macchina fotografica e a scattare qualche fotogramma prima di crollare nell'elicottero. Fu poi portato in un ospedale da campo e trasferito a Washington e infine a New York per una lunga riabilitazione.

Gli anni '70, per Page, furono pieni di droghe e, nel 1979, tornò nella natia Inghilterra.

La rivista "Time-Life", per cui lavorava come freelance quando fu quasi ucciso, lo risarcì di 125.000 dollari. All'inizio degli anni '80, dopo essere tornato in Vietnam per la prima volta dopo oltre 10 anni, Page decise di istituire un memoriale per onorare i giornalisti che avevano perso la vita nel sud-est asiatico.

Nel 1991 realizzò un documentario sulla ricerca di Flynn e Stone, concludendo che avevano vissuto fino a un anno prima di essere uccisi in Cambogia.

Nel 1997 Page e Horst Faas, fotografo vincitore del Premio Pulitzer per la guerra del Vietnam, pubblicano "Requiem" che contiene il lavoro di 135 fotografi morti in Indocina tra il 1945 e il 1975 e queste immagini di sono state esposte in musei negli Stati Uniti, in Europa e in Vietnam. Il libro ha vinto un George Polk Award per il giornalismo e la Medaglia d'oro Robert Capa, consegnata dall'Overseas Press Club of America in onore del famoso fotografo.