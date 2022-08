Torino, grosso incendio in impianto di rifiuti, la nube di fumo visibile a chilometri di distanza

Cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro da questa notte per un grosso incendio scoppiato in un impianto di smaltimento rifiuti di Volpiano, nel torinese: la colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza, fino all'autostrada per Aosta. Dall'alba l'odore acre di materiale plastico in tutta la zona, si tratta un impianto Tbd che tratta anche materiali pericolosi.