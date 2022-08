Torna la serie A e tornano anche i disservizi di Dazn, che si scusa su Instagram

Torna il campionato di calcio di Serie A e tornano i disservizi sulla piattaforma tv di Dazn. Dopo alcuni momenti di black out durante Lazio-Bologna, nel pomeriggio, è arrivato il comunicato della piattaforma per scusarsi della situazione che riguardava Salernitana-Roma e Spezia-Empoli.

Sui social è partita la forte protesta dei tifosi, inferociti anche per l'aumento del prezzo di abbonamento, e Mauro Berruto, responsabile sport del Pd, ha annunciato una segnalazione all'Agcom. A poco sono servite le scuse di Dazn e l'indicazione di una via alternativa al collegamento via tv: le stories di Instagram, con link dedicati: "Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli", l'avviso di Dazn che forniva un escamotage per aggirare i disservizi che sono tornati a far capolino sulla diretta della Serie A.

L'avviso con scuse di Dazn, non ha comunque placato le proteste via social dei tifosi. Su Twitter, con l'hashtag Dazndown, molti segnalano problemi a macchia di leopardo anche sulle partite del pomeriggio, Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna. Gli utenti attaccano duramente Dazn, sottolineando che all'aumento delle quota di abbonamento si aggiunge il ripetersi dei problemi di visione già riscontrati in passato.