Tornano a salire i contagi Covid: +18,7% in 7 giorni dopo 5 settimane. Stabili i decessi

Tornano a salire, dopo 5 settimane di calo, i casi di covid-19 in Italia, che sfiorano le 178mila unità in 7 giorni (+18,7%), mentre calano le terapie intensive (-15,1%) e i ricoveri ordinari (-15,5%). Stabili i decessi (+1,7%). Questo è quanto emerge dal monitoraggio della fondazione Gimbe relativo alla settimana 17-23 agosto rispetto ai 7 giorni precedenti. L'inversione di tendenza dei casi, spiega il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, "è dovuta in parte al 'rimbalzo' conseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale".

I nuovi casi registrati nella settimana 17-23 agosto sfiorano quota 178mila. In tutte le Regioni, ad eccezione di Emilia-Romagna (-9,1%) e Umbria (-0,4%), si registra un loro incremento percentuale (dal +8,1% della Liguria al +56,4% della Calabria). I casi aumentano in 95 delle 107 province di Catania, Trapani, Catanzaro e l'incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in 6 Province: Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Belluno e Teramo.

Situazione negli ospedali

Dal 26 luglio al 23 agosto i ricoveri sono scesi rispettivamente da 434 a 254 in area critica cioè in terapie intensiva e da 11.124 a 6.378 in area medica, ricoveri con sintomi. Al 23 agosto il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 9,9% in area medica, dal Piemonte all'Umbria e del 2,8% in area critica della Provincia Autonoma di Bolzano e della Valle D'Aosta e della Calabria.

Stabili i decessi ma sempre troppo alti

In questa lunga analisi di numeri e percentuali il numero dei decessi è stabile: 759 negli ultimi 7 giorni, con una media di 108 al giorno rispetto ai 107 della settimana precedente. Ma c’è un ma: Cartabellotta dice che “il numero di decessi nel nostro Paese rimane molto elevato, alimentando il dibattito sui criteri per definire le morti Covid e addirittura la richiesta di una commissione medica di inchiesta sulla mortalità Covid in Italia". Secondo il presidente della Fondazione Gimbe, l'attuale numero dei decessi, in particolare negli over 80, è fortemente condizionato sia dalla circolazione virale sia dal progressivo declino della protezione vaccinale nei confronti della malattia grave dopo 120 giorni dalla terza dose, indipendentemente da altre variabili come più sintomi, sotto-utilizzo farmaci antivirali, problematiche organizzative, criteri per definire il decesso Covid".

Piano per autunno e fragili a rischio

Tirando le somme di questa analisi ora si guarda all’arrivo dell’autunno e ai fragili a rischio. "Con l'arresto della discesa dei casi- spiega Cartabellotta- una popolazione vulnerabile molto numerosa e senza un piano di preparazione per la stagione autunno-inverno si rischia di compromettere la salute e la vita delle persone più fragili". I dati mostrerebbero una situazione non favorevole per la prossima stagione autunno-inverno. “Innanzitutto – spiega Cartabellotta - la discesa della quinta ondata sembra essersi arrestata e in piena estate la circolazione virale rimane ancora molto elevata rispetto agli anni precedenti: al 23 agosto oltre 750 mila positivi (numero ampiamente sottostimato), un tasso di positività dei tamponi antigenici al 17,4% e una media di oltre 25 mila nuovi casi al giorno. In secondo luogo, la popolazione a rischio di malattia grave è molto numerosa: al 24 agosto, prendendo in considerazione over 60 e fragili, al lordo delle persone guarite temporaneamente protette, si contano 893 mila non vaccinati, 1,91 milioni senza terza dose e 14,3 milioni senza quarta dose".

Il ritardo della quarta dose

In particolare - rileva il monitoraggio di Gimbe sempre tra il 17-23 agosto 2022- le somministrazioni delle quarte dosi "sono molto lontane dal target di 100mila al giorno fissato dalle linee di indirizzo dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale". Per le altre somministrazioni, sostanzialmente ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino è l’88,2% e di chi ha completato il ciclo vaccinale è 86,7%. I non vaccinati sono 6,82 milioni, di cui 1,31 milioni di guariti protetti solo temporaneamente; 7,63 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,56 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato.