Trapani, carabineri recuperano rostro delle battaglie delle Egadi di 2000 anni fa

Era montato sulla prua delle navi da guerra dell'impero romano per affondare le navi dei cartaginesi, durante la prima guerra punica: è stato individuato ad 80 metri di profondità e riportato alla luce dal nucleo Carabinieri subacquei di Messina (comando di Trapani): si tratta di un rostro in bronzo, perfettamente intatto dopo duemila anni, rinvenuto in una zona al vaglio degli archeologi della soprintendenza del mare: l'importanza del ritrovamento - dai fondali sono stati già recuperati altri 23 reperti, risalenti alle battaglie delle Egadi - perchè aggiunge un altro tassello per ricostruire gli scontri navali che portarono alla sconfitta di Cartagine dopo 20 anni di combattimenti nei mari - ora - siciliani.