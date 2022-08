Tre ragazzi colpiti da un fulmine sul Gran Sasso, uno è grave

Personale medico del 118 e del Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo hanno soccorso tre ragazzi colpiti da un fulmine sul Gran Sasso d'Italia mentre erano impegnati in un'escursione. Uno dei tre sarebbe in condizioni più gravi.

Il fulmine ha colpito i tre ragazzi poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati sbalzati via, mentre il terzo è stato colpito direttamente dal fulmine ed è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila in gravi condizioni. Al momento non si conosce la provenienza dei tre escursionisti.

Sul posto è intervenuto un elicottero del soccorso alpino. L'intervento è stato reso possibile dalla professionalità di piloti e verricellisti che si sono calati in un tratto impervio della montagna sfidando condizioni climatiche non favorevoli. Nella zona infatti si stava abbattendo un forte nubifragio.

Solo ieri l'industriale Balocco è rimasto vittima di un fulmine mentre stava affrontando un percorso in bicicletta con un amico fra i monti dell’Alta Val Chisone