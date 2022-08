Trenitalia, in arrivo la carrozza sostenibile dedicata a ciclisti e famiglie

In viaggio in modo sostenibile.



Nel mese per eccellenza delle vacanze, Trenitalia propone una nuova carrozza ad impatto ambientale ridotto e completamente dedicata a bikers e famiglie.

Entro giugno 2023 tutta la flotta Intercity Giorno avrà infatti a disposizione una carrozza con sei posti bici, punti di ricarica elettrica, raccolta differenziata e area family.

A bordo i passeggeri troveranno inoltre i primi sedili realizzati con tessuti composti da filati ottenuti da plastica riciclata, la cui produzione permette un risparmio, per ogni kg di filato, del 32% di CO2, 94% di acqua e 64% di energia. Una scelta sostenibile che si ripeterà anche per le sedute dei prossimi treni ibridi Intercity fra le località della costa ionica.

All’interno del vagone, previsti anche messaggi con il dettaglio del risparmio di CO2 per i viaggi in treno.

A questa novità si aggiunge poi la pubblicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale per 370 nuove carrozze notte, con un minimo garantito di 70, per il rinnovo degli Intercity Notte da e per il Sud. La gara ha un valore economico minimo di 140 milioni di euro, assegnati a Trenitalia dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nell’ambito dei fondi del PNRR.

L’offerta Intercity è attualmente composta da 124 collegamenti al giorno e più di 75 nuove fermate per l’estate 2022. Sui treni passeggeri potranno anche ascoltare l’Italia in Intercity, scegliendo tra 400 racconti originali, realizzati da quattro travel podcaster che hanno attraversato la Penisola da Nord a Sud. Si tratta di un esempio di realtà aumentata audio oggi gratuitamente accessibile da tutti i viaggiatori in sei lingue diverse.