Trionfo di Bagnaia a Silverstone: "Pecco" riapre i giochi mondiali

Johann Zarco , dopo essere scattato in testa, scivola al 5° giro, gettando così la prima vittoria in carriera. Sesto Miguel Oliveira con la KTM , quindi Alex Rins , che prima culla il sogno di vittoria, poi nella seconda parte di gara cede progressivamente terreno. Con Aleix Espargaro 9°, a chiudere la top ten ecco poi Marco Bezzecchi , con Luca Marini 12° dietro Brad Binder e Franco Morbidelli che chiude 15°davanti ad Andrea Dovizioso , con Fabio Di Giannantonio 22° e ultimo.

Sul podio con Bagnaia, al quarto centro stagionale, e a Vinales, sale Jack Miller . Quarto, grandissimo con la sua solita seconda parte di gara inarrestabile, è Enea Bastianini , che proprio all'ultimo giro sopravanza Jorge Martin , alla fine 5°, in una giornata molto deludente per il team Pramac .

Bagnaia: “È stata la mia migliore vittoria”

"Il team ha svolto un lavoro incredibile. Considero questa vittoria a Silverstone la migliore in carriera. Non è mai semplice vincere e oggi abbiamo sofferto di più. Non è stato semplice, perché per tutto il week-end abbiamo avuto problemi con l'aderenza al posteriore, siamo stati costretti a inseguire. Oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti con la dura al posteriore. Ho trovato un feeling migliore con la moto, anche se mi mancava ancora qualcosa. Poi, però, lo abbiamo trovato in gara". Così Francesco Bagnaia, nell'intervista dopogara, ha commentato il successo sul circuito di Silverstone, nel Gp di Gran Bretagna della MotoGp.