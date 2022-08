Nel Ferrarese una gru cade su due case a Boara, tromba d'aria a Bondeno

Temporali violenti con potenti raffiche di vento si sono abbattuti su diverse zone dell'Emilia Romagna, in particolare nel ferrarese e nella bassa modenese.

Danni ingenti ai frutteti si segnalano in particolare a Soliera, San Felice, Mirandola e Finale, con disagi e allagamenti. Duramente sferzato il ferrarese: nella frazione di Boara una gru è si è abbattuta su due palazzine. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone rimaste ferite, ma solo danni alle case.

Una tromba d'aria ha provocato pesanti danni a Bondeno. Il Comune in provincia di Ferrara denuncia la situazione peggiore: il sindaco, Simone Saletti, segnala sul suo profilo social “una tromba d'aria incredibile. Mai visto uno scenario simile a Bondeno. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Municipale e tantissimi volontari sono al lavoro per porre rimedio ai danni che - a quanto emerge finora - sembrerebbero soltanto materiali.”

Alberi abbattuti finiti sulle auto, tetti scoperchiati, allagamenti : un breve ma intenso nubifragio. “Il numero di riferimento per segnalare problematiche - aggiunge il primo cittadino - è lo 0532 899 304 (Centrale Operativa della Polizia Locale). Per chi avesse danni alla propria abitazione, sarà attivato il sistema Cas, in analogia con quanto già avvenuto per il sisma”.

Giovedì mattina (18 agosto) è previsto un incontro tra la responsabile della Protezione civile dell'Emilia Romagna, Rita Nicolini e il sindaco di Bondeno .

Le immagini dei danni a Bondeno e della gru crollata a Boara