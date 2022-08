Trump: diffusa una versione dell'affidavit con le ragioni che hanno portato l'FBI alla perquisizione

Il dipartimento della Giustizia Usa ha diffuso una versione con omissis dell'affidavit che spiega le ragioni della perquisizione dell'Fbi nella residenza dell'ex presidente Usa Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida.

Si tratta della dichiarazione giurata che l'Fbi ha presentato al giudice per ottenere il mandato di perquisizione della proprietà di Trump, da dove gli agenti portarono via documenti top secret e altri classificati. È probabile che il documento, anche nella sua versione con omissis, offra almeno qualche dettaglio nuovo sull'indagine in corso; potrebbe offrire la descrizione più completa degli eventi che hanno portato alla perquisizione dell'8 agosto a Mar-a-Lago.

Gli agenti dell'FBI hanno esaminato 15 scatole con "184 documenti unici con contrassegni di classificazione", secondo la dichiarazione giurata del mandato di perquisizione dell'abitazione di Mar-a-Lago dell'ex presidente americano Donald Trump, resa pubblica, ma censurata, oggi. Tra i 184 documenti erano presenti "67 documenti contrassegnati come RISERVATI, 92 documenti contrassegnati come SEGRETI e 25 documenti contrassegnati come TOP SECRET". Secondo la dichiarazione del mandato di perquisizione, gli obiettivi dell'Fbi sono quattro: determinare come i documenti classificati e le registrazioni sono stati trasferiti dalla Casa Bianca a un altro luogo e sono stati conservati a Mar-a-Lago. Poi "determinare se i luoghi di conservazione" nella residenza di Trump "fossero autorizzati per la conservazione di informazioni classificate". Inoltre, l'Fbi intende verificare se ci siano altri documenti classificati conservati nella stessa residenza o in altri luoghi non noti. E infine "identificare le persone che potrebbero aver rimosso o conservato informazioni riservate senza autorizzazione e/o in uno spazio non autorizzato".

Nell'affidavit si legge :"È probabile che vi siano motivi per ritenere che documenti aggiuntivi che contengono (informazioni sulla difesa nazionale) o che sono documenti presidenziali soggetti a requisiti di conservazione dei documenti rimangano attualmente a (Mar-a-Lago)", afferma la dichiarazione giurata dell'FBI. "Vi sono anche probabili motivi per ritenere che la prova dell'ostruzione sarà trovata a (Mar-a-Lago.)", continua la dichiarazione giurata.

La perquisizione ha visto attivi più team.

"Il Privilege Review Team cercherà nell' Ufficio 45 e condurrà una revisione dei materiali sequestrati dall'"Ufficio 45" per identificare e separare documenti o dati contenenti informazioni privilegiate potenzialmente avvocato-cliente", afferma la dichiarazione giurata. La squadra separata per esaminare i materiali prelevati dall'ufficio di Trump mostra che l'FBI aveva un piano per affrontare il materiale potenzialmente privilegiato prima della ricerca. Il team legale di Trump ha chiesto un "maestro speciale" per rivedere i materiali che sono stati recuperati nell'ambito del mandato di perquisizione.