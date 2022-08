Trump. Dipartimento di giustizia: no dettagli su raid, indagine a rischio

Il dipartimento di Giustizia Usa si è opposto alla diffusione dei dettagli contenuti nella richiesta di autorizzazione della perquisizione nel resort di Donald Trump.

Il motivo, riporta la Cnn, è la "rivelazione di elementi che potrebbero mettere a rischio l'indagine", tra cui la collaborazione di testimoni che hanno aiutato l'Fbi con le loro informazioni.

Alcuni media, tra cui la stessa Cnn, hanno chiesto il rilascio del documento con cui è stato chiesto al giudice federale il via libera per raccogliere materiale top secret nella residenza in Florida dell'ex presidente degli Stati Uniti. "Il fatto che questa indagine - spiega il dipartimento della Giustizia - implichi materiale altamente classificato sottolinea la necessità di proteggere l'integrità dell'indagine e evidenzia il danno potenziale se le informazioni dovessero essere rese pubbliche in modo prematuro e improprio".

Il Tycoon intanto chiede “rispettosamente” - attraverso la sua piattaforma social Truth - la restituzione immediata di alcuni documenti.

L'ex consigliere di Trump alla Sicurezza nazionale John Bolton, afferma che l'ex presidente Usa sta "quasi certamente" mentendo riguardo il perché avesse materiale classificato nel suo resort in Florida. Parlando al New York Times, Bolton ha escluso di aver mai sentito ordinare dall'allora presidente di "declassificare i documenti", come ha sostenuto lo stesso Trump, per giustificare la presenza di documenti presidenziali nella sua residenza di Mar-a-Lago.

"Non sono mai stato tenuto al corrente di un ordine del genere - ha detto Bolton - se avesse ordinato una cosa cosi', te lo ricorderesti. Credo che nessuno lo sapesse". L'ex consigliere ha poi fatto notare come i resort di Trump in Florida e New Jersey abbiano un sofisticato sistema di sicurezza in grado di conservare documenti segreti, per cui "Trump non avrebbe avuto bisogno di declassificare" niente. "E poi - ha aggiunto - quelli declassificati sono soggetti a pubbliche richieste". "Quando qualcuno mette insieme una serie di bugie come queste - ha concluso - mostra un vero livello di disperazione".