Trump: Fbi mi ha riconsegnato il passaporto, non dovrebbe accadere in Usa

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in una nota che il Dipartimento di Giustizia e l'FBI hanno restituito i suoi passaporti dopo averli presi durante il raid della sua residenza di Mar-a-Lago in Florida la scorsa settimana.

"Il Dipartimento di Giustizia e l'FBI hanno appena restituito i miei passaporti. Grazie! Sfortunatamente, quando hanno fatto irruzione nella mia casa, a Mar-a-Lago, otto giorni fa, hanno semplicemente aperto le braccia e hanno afferrato tutto ciò che vedevano, proprio come farebbe un criminale comune. Questo non dovrebbe accadere in America!", ha scritto Trump.

L'FBI ha eseguito un mandato di perquisizione a Mar-a-Lago per recuperare materiali legati a possibili violazioni dell'Espionage Act. Gli agenti hanno recuperato materiali "top secret".