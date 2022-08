Trump: l'Fbi ha perquisito la mia tenuta in Florida

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'Fbi ha perquisito la sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. Le circostanze non sono state immediatamente chiarite. I portavoce dell'FBI e del Dipartimento di Giustizia non hanno commentato.

"Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questa irruzione senza preavviso nella mia casa non era necessaria né appropriata", ha dichiarato Trump.

Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sulla scoperta di contenitori di documenti con informazioni riservate che sarebbero stati portati a Mar-a-Lago dopo la conclusione della presidenza di Trump. Non è chiaro se la perquisizione di cui parla Trump sia collegata a questa indagine.