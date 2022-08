Turchia. Si rompono i freni, camion piomba sulla folla: almeno 16 morti e 29 feriti

Un nuovo incidente stradale ha provocato la morte di 16 persone in Turchia.

Dopo l'incidente avvenuto a Gazientep, Anadolu riporta di un incidente nel distretto di Derik nella provincia di Mardin nel sud-est della Turchia, dove un camion ha perso il controllo a causa della rottura dei freni ed è finito contro persone e altri veicoli causando 16 morti e 29 feriti, di cui 8 in modo grave.

Un gran numero di mezzi di soccorso, vigili del fuoco, gendarmeria e squadre sanitarie si sono recati sul luogo dell'incidente, mentre i feriti sono stati curati negli ospedali della città. I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati rimossi dalla strada con l'ausilio di carri attrezzi e gru.

Il ministro della Salute, Fahrettin Koca, ha espresso il proprio dolore per l'accaduto in un post sui social media: "Siamo rimasti scioccati dalla notizia di un secondo incidente stradale. Sedici persone hanno perso la vita e 29 persone sono rimaste ferite, 8 delle quali in modo grave, nell'incidente verificatosi a seguito dello scoppio del freno del camion che si è schiantato sulla folla a Derik. Che Dio abbia pietà di coloro che hanno perso la vita nell'incidente: Porto le mie condoglianze ai loro parenti e auguro una pronta guarigione ai feriti. Sono stati mobilitati tutti i mezzi per la cura del feriti. Il nostro desiderio è di non provare nuovo dolore a causa degli incidenti stradali a Gaziantep e Mardin. Come nazione siamo affranti".

Sempre oggi, il governatore della provincia di Gaziantep aveva riferito di un incidente stradale che aveva coinvolto un'ambulanza e aveva provocato 15 morti e 22 feriti.