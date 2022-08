Turismo, Confcommercio: "Ferragosto da record. 14 milioni di persone in vacanza, il 61% al mare"

Un Ferragosto da tutto esaurito quello che si preannuncia per il turismo italiano, con il ritorno degli stranieri e la ‘fedeltà’ dei connazionali, il nostro Paese torna ai record di flussi pre-pandemia.

Dai dati rilevati dall’Osservatorio Confcommercio in collaborazione con l'osservatorio SWG, nelle due settimane centrali dall'8 al 21 agosto si concentrano le vacanze di 14 milioni di italiani dei 22 milioni in viaggio in questo mese.

Quattro italiani su 10 cercano semplicemente il relax, mentre per altri 4 la vacanza è decisamente più attiva: visitare posti nuovi, divertirsi e immergersi nella natura. Oltre 11 miliardi di euro la spesa complessiva per quella che, in un caso su due, è la vacanza principale di 7 o più giorni.

C'è dunque spazio per l'offerta di diverse tipologie di destinazione, nazionali nell'83% dei casi, anche se per le vacanze più lunghe il 26% del campione sceglie l'estero. A partire dal mare, protagonista incontrastato, che cattura il 61% della domanda; la montagna segue con il 23%, mentre città d'arte e piccoli borghi ospitano in questi giorni quasi il 20% degli italiani in vacanza.

Nell'estate dei record continuano però le difficoltà degli imprenditori del comparto turistico e ristorativo nel reperire i lavoratori in numero utile per affrontare la maggiore domanda legata alla bella stagione e al suo picco di Ferragosto. A mettere nero su bianco i numeri è la Fondazione Studi Consulenti del lavoro: a fronte di una richiesta di quasi 50 mila lavoratori stagionali, il 46% risulta introvabile (circa 22 mila).

Ma non è l'unica criticità. Il datore di lavoro che riuscisse nell'impresa di reperire cuochi e camerieri - secondo i consulenti - si troverebbe alle prese, in fase di assunzione, con una corposa informativa da compilare e trasmettere al lavoratore, come prevede il decreto trasparenza di recepimento della direttiva comunitaria 1152/2019 che produrrà i suoi effetti proprio alla vigilia di Ferragosto.