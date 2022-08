Israele lancia l'operazione "Breaking dawn" contro la Jihad islamica, attaccata la Striscia di Gaza

Le forze armate israeliane hanno sferrato molteplici attacchi oggi sulla striscia di Gaza in un'operazione battezzata “ Breaking dawn ” ("sorgere dell'alba") affermando di voler colpire obiettivi riconducibili algruppo Jihad Islami, dopo giorni di tensione scaturiti dall'arresto di un membro del gruppo islamista in Cisgiordania, lunedì scorso. Il ministero della Sanità di Gaza ha fornito un primo bilancio di otto morti, tra cui una bambina di cinque anni, e almeno 40 feriti.

Il portavoce delle forze armate israeliane ha riferito che sono stati uccisi 15 membri di Jihad Islami, tra cui il comandante nel nord della Striscia Tayasir Jabari. La morte di quest'ultimo è stato confermata dalla stessa Jihad Islami.

Centinaia di persone si sono radunate all'esterno dell'obitorio dell'ospedale Shifa di Gaza City. “Possa Dio vendicarsi delle spie”, urla un uomo riferendosi ai palestinesi che avrebbero fornito informazioni a Israele, riporta Associated Press. Il leader di Jihad Islami Ziad al-Nakhalah, in visita in questi giorni in Iran, ha esortato “la resistenza palestinese a essere unita per affrontare questa aggressione” aggiungendo che “non ci saranno linee rosse”. Secondo alcune fonti l'organizzazione ha minacciato di lanciare razzi contro Tel Aviv.

Israele ha intanto chiuso le scuole e posto altre limitazioni alle attività civili entro gli 80 chilometri di distanza dal confine. "Non consentiremo alle organizzazioni terroristiche di fissare l'agenda nella Striscia di Gaza e di minacciare i cittadini di Israele", ha detto il premier israeliano Yair Lapid. Fonti militari israeliane affermano di aver reagito a una “minaccia imminente" da parte di Jihad Islami.