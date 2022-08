Twitter, ex capo della sicurezza denuncia: "Piattaforma caotica, incapace di tutelare gli utenti"

I manager di Twitter hanno ingannato le autorità federali e il consiglio di amministrazione della società sulle “gravi carenze” nelle sue difese contro gli hacker e sui suoi sforzi per combattere lo spam. La denuncia è dell'ex responsabile della sicurezza della società, Peiter Zatko, che descrive – secondo quanto riportato dal Washington Post – una società caotica, incapace di tutelare i suoi 238 milioni di utenti giornalieri, incluse le agenzie governative, i capi di Stato e altre figure pubbliche.

La denuncia di Zatko è stata inviata alla Sec, al Dipartimento di Giustizia e alla Federal Trade Commission il 6 luglio scorso. Nel documento l'ex capo della sicurezza di Twitter - un famoso hacker conosciuto come Mudge e che è entrato nel social alla fine del 2020 per essere poi cacciato lo scorso gennaio - accusa la società, il suo amministratore delegato Parag Agrawal e altri manager di “ampie violazioni legali”, incluse dichiarazioni ingannevoli agli utenti e agli investitori, oltre ad aver agito con “negligenza se non complicità” verso gli sforzi dei governi stranieri di infiltrarsi sulla piattaforma.

L'accusa più dannosa di Zatko è il fatto che Twitter avrebbe violato l'accordo con la Ftc del 2011 sulla protezione dei dati degli utenti. Un portavoce di Twitter spiega al New York Times che Zatko è stato licenziato nel gennaio 2022 per la leadership inefficace e la sua performance. “Quello che finora abbiamo visto è una falsa narrativa su Twitter e sulle sue pratiche di sicurezza” afferma il portavoce, che poi ha aggiunto: “Le accuse di Zatko sembrano avere una tempistica opportunistica perché sembrano disegnate per catturare l'attenzione e infliggere danni a Twitter, ai suoi utenti e ai suoi azionisti. La sicurezza e la privacy sono da tempo le priorità della società e continueranno a esserlo”.