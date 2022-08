Ucraina, Google pubblica un "doodle" per celebrare il giorno dell'indipendenza

Il celebre motore di ricerca americano pubblica un "doodle" (immagine posta nella home page) in onore del giorno dell'indipendenza Ucraina, che ricorre oggi.

Il disegno - visibile solo dagli utenti che navigano su internet nel paese invaso - è stato illustrato (spiega google in una nota) da un'artista di Kharkiv, Olga Shtonda, e rappresenta i colori della bandiera nazionale: "Il design celebra questa giornata del 1991, quando i politici ucraini firmarono l'atto di dichiarazione di indipendenza - continua nella nota la società statunitense - e mostrarono la loro bandiera nazionale all'interno della sala riunioni del palazzo Verkhovna Rada: ratificando la libertà del Paese dall'Unione Sovietica".

Nella nota, google sottolinea come "Il 1 dicembre 1991, un referendum nazionale vide un clamoroso 92% dei cittadini, votare a favore dell'indipendenza".