Nato, Stoltenberg: l'Europa pagherà un prezzo per il sostegno a Kiev

L'inverno sarà duro, e "L'Europa pagherà un prezzo per il sostegno all'Ucraina, in conseguenza delle sanzioni". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista all'emittente tedesca Zdf. Un intervento non casuale rilasciata alla televisione del paese della ue - la Germania - che più sta scontando il timore del rischio di una vera crisi industriale nel prossimo inverno a causa del gas di Putin, ma soprattutto un paese dove il fronte politico di sostegno alla linea atlantista che tiene duro sulle sanzioni contro la Russia, sembra scricchiolare: 5 giorni fa la dichiarazione di Wolfgang Kubicki, vicepresidente del Bundestag - il parlamento tedesco - e del partito liberale al governo, che ha detto “Aprire il gasdotto Nord Stream 2 il prima possibile, per riempire i nostri serbatoi di stoccaggio del gas per l'inverno".

Il rischio di una paralisi della locomotiva economica d'Europa apre un fronte interno, che i vertici dell'alleanza atlantica stanno evidentemente tenendo d'occhio: scongiurare un cedimento sulle sanzioni contro l'invasione, perchè - aggiunge il segretario della Nato "La Russia utilizza l'energia come arma".