Un fulmine colpisce un tubo del gas: fuga di metano a San Giovanni Valdarno

La caduta di un fulmine ha causato la rottura di un tubo del metano posizionato all'esterno di un'abitazione provocando così una fuga di gas. E' successo in Toscana, a San Giovanni Valdarno (Arezzo), in via Vetri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per garantire la messa in sicurezza dell'area fino a quando sarà stato effettuato il ripristino da parte dei tecnici di Toscana Energia.

Sulla Toscana interna si è abbattuta una perturbazione prevista da una allerta in codice giallo. L'avviso meteorologico prosegue fino a tutta la giornata di domenica.