Un nuovo Pinocchio torna con la sua favola: ora Geppetto ha il volto di Tom Hanks

Dall' 8 settembre torna Pinocchio, ma nella nuova versione in live action, ossia con animazione e attori in carne ed ossa.

Diretto dal premio Oscar Robert Zemeckis il film sarà trasmesso su Disney+ e verà Tom Hanks ricoprire i panni di Geppetto

Il remake del classico animato del 1940 ne ripercorre scene e atmosfera e vanta un cast stellare, tra cui anche l'italiano Giuseppe Battiston, nel ruolo di Mangiafuoco, e la cantante Frances Alina - semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club - che interpreta "Una stella cade", la versione italiana di "When you wish upon a star", brano cantato dalla Fata Turchina, personaggio che nel film ha il volto di Cynthia Erivo.

Il Pinocchio di Zemeckis, appassionato di tecnologia digitale, si inserisce nella tradizione classica del romanzo di Carlo Collodi e nella sua versione, in cui i disegni convivono con gli attori in carne e ossa, il moderno sposa il classico.