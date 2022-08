Un nuovo suicidio in carcere a Torino. Cartabia: "Dolore, questa è estate davvero drammatica"

"Apprendo con dolore di un nuovo suicidio in carcere, oggi a Torino . E' un'estate davvero drammatica: il Ministero, l' Amministrazione penitenziaria molto stanno facendo per migliorare complessivamente la qualità della vita e del lavoro nei nostri istituti, ma il dramma dei 51 suicidi dall'inizio dell'anno riguarda tutti. Tutti siamo chiamati ad occuparci di questa parte importante della nostra Repubblica".

"E proprio per portare un segno di vicinanza alla popolazione detenuta e di riconoscenza al personale, che svolge un lavoro delicatissimo con dedizione ammirevole, i vertici del Dap si sono recati in molti istituti penitenziari in questa giornata che tradizionalmente è di festa per tutti. Anch’io ho voluto aderire a questa iniziativa e ho visitato il carcere di Aosta", aggiunge Cartabia.

Aveva 25 anni il detenuto suicida nel carcere di Torino per il quale ha espresso dolore il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Lo rende noto l'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), secondo cui il giovane si è tolto la vita nel letto coprendosi con un lenzuolo e infilando testa in un sacchetto di plastica.

"La situazione del carcere di Torino è sempre più allo sbando tanto che tutte le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza della Polizia penitenziaria da svariati giorni denunciano le reiterate e gravi criticità", afferma il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci, che aggiunge: "Anche i suicidi che con così allarmante frequenza si verificano nelle carceri italiane, soprattutto qualora si consideri che delle centinaia di suicidi tentati dai detenuti, grazie all'intervento dei poliziotti penitenziari solo poco più del 5%, giunge a compimento, rendono testimonianza del grave dissesto del sistema e del fallimento dell'attuale politica penitenziaria. Purtroppo però, da quanto si apprende dai programmi delle compagini politiche in lizza nelle prossime elezioni del 25 settembre ben poco interesse è riservato alle attuali condizioni delle carceri e al reale miglioramento delle condizioni organizzative e di lavoro della Polizia Penitenziaria".