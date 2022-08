Un ritorno alla Silvio Berlusconi per Boris Johnson

Boris Johnson è convinto che molti dei suoi detrattori si pentiranno di averlo rimosso dall’incarico di primo ministro e nutre la speranza “to do a Berlusconi and make a populist return”, ossia di un ritorno populista alla Berlusconi.

Stando alle parole dell'ex ministro della Cooperazione del governo di Theresa May, Rory Stewart, intervistato dal Guardian, il pensiero di Jonhson è supportato anche dal fatto che “ci sono persone che vogliono che torni''.

Stewart, che ha definito l’ex premier ''pericoloso'', ha anche raccontato al quotidiano inglese che alcuni parlamentari conservatori hanno espresso in via ufficiosa preoccupazioni per il partito, in bilico per la vittoria delle prossime elezioni generali e danneggiato proprio dalla condotta di Johnson: "ed è per questo che dobbiamo ricordare alle persone perché se n'è andato. Sarebbe dovuto andare via molto, molto prima. Quello che ha fatto è stato decisamente vergognoso e rischioso”.

Stewart ha quindi paragonato Johnson a due politici stranieri, tra cui il leader di Forza Italia: "Sta cercando di fare un Imran Khan o un Berlusconi. Se ne andrà in giro sperando in un ritorno populista."

Tuttavia, sottolinea il Guardian, alcuni dei sostenitori di Johnson sono fiduciosi che coloro che si sono rivoltati contro di lui se ne pentiranno.

Una fonte governativa citata dal giornale suggerisce che Johnson inizialmente si potrà "concentrare sulla sua immagine internazionale piuttosto che sui giochi di Westminster", ma “non scomparirà mai completamente dalla scena politica interna”.

Un'altra voce riportata dal Guardian, quella di un ex consigliere di Johnson, vede nell'ex premier la volontà di emulare Churchill: ''Condivide con la maggior parte dei conservatori il fatto che Liz sarà molto probabilmente un disastro", ha detto la fonte a proposito di una possibile premiership della ministra degli Esteri Truss. "Un Boris ‘ripulito’ e forse pieno di rimorsi che dispensa ottimismo dopo tanto buio potrebbe attirare a sé i parlamentari".

Nell’articolo si specifica poi che la chance di Johnson di correre nuovamente alla leadership dipenderà in larga parte dall'inchiesta della commissione che lo ha visto al centro della bufera che lo ha costretto alle dimissioni lo scorso luglio “per capire se abbia ingannato il parlamento negando ripetutamente le leggi anti Covid che sono state infrante durante i partiti di Downing Street”.