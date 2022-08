Una diciottenne violentata e picchiata a Gabicce Mare

Violentata e picchiata dopo una serata in una discoteca di Gabicce Mare, comune in provincia di Pesaro, nelle Marche. Per questi fatti le forze dell'ordine hanno arrestato un 35enne rintracciato in un hotel della Romagna. Vittima della violenza una 18enne di Milano in vacanza a Rimini con alcune amiche. A raccontare l'episodio il Corriere Adriatico. Secondo quanto denunciato dalla 18enne, l'uomo l'avrebbe convinta con una scusa a salire sulla propria autovettura nel parcheggio del locale e poi l'avebbe violentata e picchiata procurandole ferite giudicate guaribili in 45 giorni.

"Sembrava una persona tranquilla, l'avevo conosciuto poco prima e gli avevo chiesto un passaggio per rientrare in albergo a Riccione", ha detto la vittima, una 18enne lombarda, al personale della squadra mobile di Rimini, una volta accompagnata all'ospedale “Infermi”. Agli inquirenti ha fornito anche il nome dell'uomo ("non so altro di lui") e una sua descrizione sommaria. Ascoltati anche gli amici della vittima, che l'hanno vista uscire dalla discoteca in compagnia dell'uomo, un veneto anche lui in vacanza a Riccione. Tanto è bastato ai poliziotti per raggiungerlo nel suo albergo a e portarlo in questura in stato di fermo per pericolo di fuga, una misura già convalidata dal gip di Rimini, che subito dopo ha trasferito l'incartamento alla procura di Pesaro per competenza territoriale. Questo porterà, con ogni probabilità, il pm incaricato di seguire la vicenda a rinnovare la richiesta di custodia cautelare, ipotizzando per il 35enne i reati di violenza sessuale, lesioni gravi e minacce. Il presunto aggressore potrà dare la sua versione dei fatti in occasione dell'interrogatorio di garanzia.